TAURIANOVA – Dopo anni di attesa è stato avviato ufficialmente l’iter finale per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Taurianova. La struttura, mai inaugurata e finita nel dimenticatoio per troppo tempo, è stata infatti inserita tra le opere finanziate, per un ammontare di 800 mila euro, dalla Città Metropolitana. Fondamentale per ricevere i fondi che saranno utili all’inizio delle attività per il recupero del centro sportivo locale è stato il ruolo svolto dal sindaco di Taurianova, Fabio Scionti, il quale, in veste di delegato metropolitano alle opere pubbliche, si è battuto, sin dall’insediamento nel Consiglio Metropolitano, per offrire l’opera all’intera comunità. Questo il suo commento dopo la firma dell’emendamento che doterà Taurianova delle risorse economiche per l’inizio dei lavori nel prossimo futuro: «Continua il nostro impegno per dotare la città di opere utili che diano lustro alla comunità».