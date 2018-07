“Con l’approvazione del bilancio previsionale 2018-2020 ci poniamo due sfide dove ci giochiamo la credibilità istituzionale. La programmazione 2019 e la spesa per il 2018.” A dirlo è il Consigliere Delegato al Bilancio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Castorina. “ Durante la relazione in aula ho ribadito come grazie all’impegno del settore Bilancio, dei dirigenti e dei Revisori Contabili, abbiamo completato un lavoro certosino grazie al quale finalmente abbiamo le risorse per andare incontro a quelle che sono le esigenze dell’ente”.

Il delegato al bilancio Metropolitano ha poi evidenziato come: “Grazie a questo bilancio la Città Metropolitana avrà la possibilità di dare risposte concrete alle criticità di tutti i 97 comuni che la compongono, grazie anche al lavoro di concertazione fatto con tutti i Sindaci e i Consiglieri Metropolitani nella fase preliminare”. Castorina ha poi ribadito che: “Questo è il primo vero bilancio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed abbiamo la possibilità di attuare una guida strategica per l’ente che avrà un arco temporale più ampio per dare risposte ai cittadini”.