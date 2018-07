di Angela Strano

Il sindaco di Delianuova, Francesco Rossi, è il nuovo consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso della seduta del consiglio della città, svoltasi lo scorso 9 luglio, infatti, è stata deliberata la surroga di un consigliere metropolitano. Rossi subentra, dunque, a Salvatore Mafrici, già sindaco di Condofuri il quale non si è ricandidato alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Il sindaco di Delianuova risultava il primo dei non eletti nelle stesse liste elettorali per l’elezione del consiglio metropolitano, per questo subentra al posto di Mafrici. Franco Rossi ha sostenuto che intende collaborare con gli altri componenti il consiglio per lo sviluppo e la crescita del territorio, contando sul sostegno degli altri consiglieri, essendo lo stesso alla sua prima esperienza in senso alla assemblea della città metropolitana. Un augurio di buon lavoro al proprio primo cittadino è stato espresso nella pagina Facebook del Comune di Delianuova.