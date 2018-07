di Sigfrido Parrello

PALMI – Il prossimo campionato Nazionale di Serie D prenderà il via la prossima domenica 2 Settembre 2018. Lo ha reso noto il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale. La LND ha infatti ufficializzato le date di inizio delle competizioni per la stagione 2018/2019.

Il primo appuntamento sarà come sempre la Coppa Italia che prenderà il via domenica 19 Agosto con le sfide del turno preliminare. Domenica 2 Settembre invece partirà il campionato. La Juniores Nazionale under 19 inizierà la nuova stagione sabato 15 Settembre 2018.