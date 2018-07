Una vettura, nella giornata di ieri, si è ribaltata sull’autostrada A2, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, finendo sulla corsia di emergenza. All’interno della vettura, una Ford Fiesta, la sola conducente che riusciva autonomamente ad abbandonare il veicolo. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso per il restringimento della carreggiata. Sul posto il personale Suem118. La donna, anche se ferita in modo lieve, è stata trasportata presso la struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Cause in corso di accertamento. L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso per la messa in sicurezza della vettura.