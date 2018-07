Si allargano i ritiri di prodotti surgelati per il rischio di

contaminazione da listeria. A lanciare l’allerta alimentare oggi il

RASFF. Il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi

(Rasff), infatti, con la notifica n° 2018.1995 del 12.07.18, ha

segnalato alle autorità sanitarie dei diversi Paesi europei, in

particolare Italia, Croazia, Ungheria, Kosovo e Montenegro circa la

presenza di Listeria monocytogenes in spinaci surgelati. La notifica

fa seguito ad un richiamo di prodotti in tutto il mondo rilasciato

dall’Agenzia ungherese per la sicurezza alimentare a causa di

un’epidemia di listeria in Europa. Più di una settimana fa,

l’agenzia ungherese ha vietato la commercializzazione di tutti i

prodotti ortofrutticoli congelati e surgelati colpiti e ne ha ordinato

il ritiro immediato e il ritiro. Inizialmente si pensava che la fonte

di cibo incriminato fosse limitata al mais congelato, ma il

sequenziamento dell’intero genoma ha trovato ceppi del pericoloso

batterio in altre verdure surgelate come piselli, fagioli, spinaci e

acetosa prodotte dall’azienda coinvolta nel 2016, 2017 e 2018,

persistiti nell’impianto di lavorazione nonostante le procedure di

pulizia e disinfezione. Listeria è una famiglia di batteri composta

da dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, causa la

listeriosi, una malattia che colpisce l’uomo e gli animali.

“Ovviamente la nostra associazione monitorerà, come nel caso di

oggi, gli aggiornamenti che dovessero arrivare dalle autorità

sanitarie e che si occupano di sicurezza alimentare a livello europeo

e mondiale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, per informare i

consumatori italiani se eventuali partite degli stessi prodotti siano

state commercializzate anche in Italia”