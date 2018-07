In occasione dell’imminente Festa della Madonna del Carmine a Taurianova, nel folto programma religioso è prevista, per sabato 14 luglio, alle ore 22:00, presso la Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, una sacra e originale interpretazione delle Beatitudini Evangeliche, che segnano, nel Vangelo secondo Matteo, l’inizio del celebre Discorso della Montagna, pronunciato da Gesù, il Divino Maestro. Curati e preparati amorevolmente dai loro Responsabili ed Educatori, con la serietà, genuinità ed entusiasmo propri dei più giovani che, un impegno, se da essi accettato, lo portano gioiosamente a termine, nel corso dei giorni delle prove i fanciulli hanno palesato doti inaspettate di attori in erba. Chi vorrà presenziare alla Sacra Rappresentazione potrà godere, per poco più di un’ora, di una pausa nella convulsa vita frenetica quotidiana e, soprattutto, potrà scoprire come le Beatitudini Evangeliche, se conosciute, meditate e praticate, potranno essere la molla e l’essenza per una fraterna, giusta e pacifica convivenza sociale in un mondo sempre più lacerato da divisioni, egoismo e costante pericolo di tragiche guerre fratricide.