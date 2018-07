Facebook era diventato l’unico filo che la legava alla figlia morta:

“C’erano foto e frasi postate da lei in questi anni”. Oltre ai ricordi

impressi nella mente. Per questo quando il social network ha chiuso la

pagina della figlia, probabilmente dopo la segnalazione che si

trattava di un profilo di un utente morto, la mamma è come se

l’avesse persa di nuovo. Perché entrare nel profilo della figlia le

permettava di rileggere post e commenti, di riguardare le foto e

sentirla ancora vicina. Ma ora è possibile. Lo ha deciso, oggi 12

luglio, l’Alta corte federale (BGH) a Karlsruhe. Secondo i magistrati

“Gli eredi hanno anche bisogno di accedere a un account Facebook. Il

contratto con Facebook fa quindi parte dell’eredità dei genitori,

quindi hanno accesso completo all’account della figlia.” Il caso

riguarda una madre, che non poteva accedere alla pagina on-line della

figlia defunta. La figlia quindicenne del la querelante è morta in un

incidente della metropolitana nel 2012 in circostanze poco chiare. Sua

madre sperava di scoprire attraverso l’accesso all’account Facebook,

se la ragazza avesse intenzioni suicide. Aveva anche le credenziali,

ma non poteva più accedere ai contenuti dell’account. Questo è in un

cosiddetto stato commemorativo, che rende impossibile leggere i

messaggi personali. I tribunali di grado inferiore avevano deciso

diversamente. Nel 2015, la corte distrettuale di Berlino ha

inizialmente stabilito che Facebook deve garantire l’accesso completo

ai genitori come eredi. La Corte d’appello, aveva valutato

diversamente e respinto il ricorso presentato dalla madre. Mentre, in

ultima battuta, il Tribunale federale si è pronunciato accogliendo le

doglianze dei genitori. La sentenza di Karlsruhe, evidenzia Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, dovrebbe essere di

fondamentale importanza per la futura gestione del patrimonio

digitale. Dopo la scomparsa di un nostro caro, l’accesso virtuale può

dare l’idea di averlo ancora qui. Sembra una stupidaggine, ma per i

genitori, in particolar modo, significava tutto. È un gran dolore.