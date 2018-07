È stata fissata la data del Consiglio Comunale, martedì 17 Luglio alle ore 18.00 in seduta pubblica ed aperta, per il preannunciato conferimento della Cittadinanza Onoraria al Mister della società pallavolistica Jolly Cinquefrondi, Antonio Polimeni. Difatti, il prossimo Consiglio del Comune di Cinquefrondi si riunirà con l’unico punto all’ordine del giorno che sarà proprio quello del prestigioso conferimento che andrà a sancire il legame indelebile tra Antonio Polimeni e la comunità di Cinquefrondi.

Al Mister vanno riconosciuti qualità umane oltreché tecniche, negli oltre sei anni di permanenza si è contraddistinto per la spiccata professionalità e passione ed ha contribuito alla crescita della nostra tradizione pallavolistica ormai quasi cinquantennale. Si tratta, quindi, di un’occasione irripetibile per consolidare l’unione della comunità tutta con i suoi principi irrinunciabili della sportività, della professionalità, della competenza, unendoli a quelli della umanità. Pertanto invitiamo in questa particolare occasione tutto il mondo associazionistico, sportivo e non solo, tifosi, appassionati e cittadini tutti a prendere parte a questa cerimonia pubblica con la quale intendiamo promuovere attraverso delle persone speciali la qualità del marchio cittadino cinquefrondese e delle sue peculiarità.