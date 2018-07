Nel prosciutto cotto è stata riscontrata la presenza di Listeria

monocytogenes. Immediato è scattato il ritiro dal mercato. Oggi la

catena Coop e Unicoop Tirreno hanno annunciato il ritiro da tutti i

negozi del lotto: L 8278001840 EAN 8007975007395 del PROSCIUTTO COTTO

QUANTO BASTA FIORUCCI x2 90g con scadenza 05 08 2018 Produttore

Cesare Fiorucci . Secondo una comunicazione ufficiale il

prosciutto cotto potrebbe presentare una contaminazione da Listeria

mycocitogenes. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prosciutto

dagli scaffali dei supermercati. Per ulteriori informazioni rivolgersi

al fornitore CESARE FIORUCCI SPA al numero verde 800 868 060 oppure

all’indirizzo di posta elettronica

servizioclientifiorucci@campofriofg.com. Giovanni D’Agata, presidente

dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” non esclude che l’ingerimento

del prosciutto cotto possa provocare un pericolo per la salute, e

mette perciò in guardia la popolazione. Il batterio della Listeria

potrebbe provocare sintomi influenzali (febbre, mal di testa,

malessere). Alle donne incinte e alle persone che soffrono di

immunodeficienza e che accusano i sintomi descritti si consiglia di

consultare un medico. Pertanto rilanciando l’allerta riportata dal

portale della COOP, invita i consumatori di astenersi dall’acquisto

del lotto interessato invitando chi lo ha già effettuato e chi lo ha

in casa a non utilizzarlo e a riconsegnarlo al punto vendita, per il

rimborso o la sostituzione.