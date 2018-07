Si è riunito questa mattina il consiglio di amministrazione di Castore srl, la società per la gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Reggio Calabria. A rappresentare il Comune di Reggio Calabria il vice sindaco Armando Neri. Ad esito della riunione il vice sindaco ha provveduto a designare quale amministratore unico della società Castore, il dott. Giuseppe Quattrone. Imprenditore espressione di Confindustria Giovani Reggio Calabria, Quattrone è stato individuato dall’interno della short list comunale di candidati in possesso dei requisiti per la nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate e controllate.