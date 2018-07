di Angela Strano

DELIANUOVA – Sono stati aggiudicati, in via provvisoria, lo scorso 4 luglio, i lavori relativi al primo lotto di ristrutturazione della villa comunale e, a breve, si procederà alla aggiudicazione definitiva. Finanziati con fondi propri da alienazione di beni e dalla cassa depositi e prestiti, per la realizzazione di questi lavori saranno spesi 116.459,53 euro. L’opera riguarda la parte centrale della villa, la fontana, le panchine, la pavimentazione e l’area verde e si dovrebbe iniziare a realizzarla nel prossimo mese di settembre. Pronto anche il progetto esecutivo del secondo lotto che sarà approvato a breve in quanto si pensa di partire con il lavori nel dicembre 2018. Il secondo lotto è finanziato con fondi ministeriali (Patto per il Sud) gestiti dalla Città Metropolitana, per un importo di 150.000,00 euro.

E’ prevista la sistemazione della zona laterale della villa con la ricollocazione dei cordoni, l’eliminazione del dislivello esistente in modo da eliminare le barriere architettoniche e dare più ampiezza alla villa stessa, l’illuminazione dei percorsi pedonali, ecc. Sarà altresì completata la circonvallazione che attraversa il paese, opera finanziata con fondi ministeriali del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia”, i cui fondi saranno gestiti dalla Citta Metropolitana. Un’opera il cui costo ammonta a 900.000,00 euro e le cui procedure di gara di appalto inizirAnno nei primi giorni del mese di agosto mentre i lavori dovrebbero partire, se le procedure di gara si svolgeranno nei tempi previsti, nei primi mesi del 2019. Il progetto prevede, oltre la pavimentazione della sede stradale, la realizzazione di una pista ciclabile e di una passeggiata con aree di sosta. Riducendo il traffico nel centro urbano, l‘opera renderà migliorare la qualità ambientale.