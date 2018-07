È allarme biglietti falsi in vista della partita di sabato prossimo, che vedrà il Lugano scontrarsi contro l’Inter a Cornaredo in occasione della 110 Summer Cup. In un comunicato pubblicato sul proprio sito, la società sportiva luganese ha messo in guardia i tifosi in merito ai biglietti acquistati attraverso rivenditori non legittimi, in particolare Viagogo. Il rischio, precisa Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è quello di non poter accedere allo stadio. L’attenzione è in particolare rivolta ai tagliandi relativi al settore VIP. «Sicuramente falsi», precisa l’FC Lugano, in quanto non messi in vendita tramite l’online shop della società, unico canale ufficiale valido per l’acquisto.