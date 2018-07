Un pannello a led è il nuovo strumento in grado di scovare chi guida

parlando al cellulare nel tentativo di limitare l’uso. Dal 10 luglio

nella contea di Norfolk, nel Regno Unito, è stata avviata una fase di

sperimentazione di un nuovo tipo di segnale stradale. Si tratta di un

pannello montato su palo verticale, provvisto di un sistema

tecnologico in grado di rilevare quando un conducente effettua una

chiamata durante la guida. Il dispositivo sviluppato dalla società

inglese Westcotec. è composto da due elementi: un’antenna che rileva

diversi segnali della rete mobile, dal GPRS al più recente 4G, e un

pannello a led. Quest’ultimo visualizza un’immagine che ricorda al

conducente che usare il telefono durante la guida è un’infrazione

del codice della strada. La società ha spiegato che il sistema è in

grado di rilevare l’utilizzo del Bluetooth, in questo caso non si

accenderebbe. Quattro pannelli sono stati installati nella contea di

Norfolk, dove il test durerà sedici settimane. Anche in Nuova Zelanda

sono stati impiegati questi nuovi cartelli digitali, mentre altri

paesi dicono di essere interessati, tra questi l’Argentina e la

Slovenia. Il dispositivo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è

un sistema di prevenzione, non include una fotocamera che potrebbe

consentire alla polizia locale di multare i trasgressori. Questo anche

perché non è in grado di distinguere se la chiamata è stata

effettuata dall’autista o da uno dei passeggeri del veicolo.