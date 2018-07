Gli scienziati neozelandesi hanno realizzato la prima radiografia a

colori tridimensionale (3D) di un corpo umano, utilizzando una tecnica

che potrebbe aiutare a migliorare la diagnosi medica. Il nuovo

dispositivo, basato sulla tradizionale radiografia in bianco e nero,

incorpora la tecnologia di tracciamento delle particelle sviluppata

per il CERN Large Hadron Collider (LHC), il laboratorio di fisica

europeo, che nel 2012 ha scoperto la famosa particella elementare

inafferrabile, il Bosone di Higgs. “Questa tecnica di imaging a raggi

X a colori potrebbe produrre immagini più chiare e più accurate e

aiutare i medici a fornire diagnosi più accurate ai loro pazienti”,

ha detto il CERN in una nota. Secondo il CERN, le immagini mostrano

chiaramente la differenza tra ossa, muscoli e cartilagine, ma anche la

posizione e le dimensioni dei tumori cancerosi, per esempio. La

tecnologia del CERN, chiamata Medipix, funziona come una macchina

fotografica che rileva e conta singole particelle subatomiche quando

si scontrano con i pixel mentre il loro otturatore elettronico è

aperto. Ciò consente di visualizzare immagini ad alto contrasto e ad

alta risoluzione. Pertanto, questo nuovo strumento di imaging fornisce

immagini che nessun altro dispositivo di imaging può raggiungere,

secondo lo sviluppatore Phil Butler dell’Università di Canterbury.

Nei prossimi mesi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, lo

scanner, dotato di un chip Medipix, sarà il primo studio clinico su

pazienti in ortopedia e reumatologia in Nuova Zelanda, aprendo la

strada ad un uso potenzialmente di routine di questo attrezzatura di

nuova generazione, secondo il CERN. Questo scanner 3D chiamato

“Spectral CT” è commercializzato dalla società neozelandese MARS

Bioimaging Ltd.