La Blu Team si conferma la società di riferimento del nuoto di Fondo calabrese. L’8 luglio durante la manifestazione tenutasi a Bagnara Calabra valevole come Campionato Regionale in acque libere OPEN, lungo un tragitto di 3,65 km i ragazzi della Blu Team Nuoto si riconfermano campioni regionali di fondo in acque libere dopo aver conquistato il titolo regionale anche in inverno nella vasca da 50 a Crotone. Grandissima la soddisfazione del Presidente Gianni Laganà che ha dichiarato – una gara questa dal tragitto lineare che ha dato all’innumerevole pubblico dislocato sul lungomare, la possibilità di godere di uno spettacolo bellissimo. Gara in cui è stata forte la presenza degli atleti agonisti vista anche la valenza di campionato regionale che la Federazione Italiana Nuoto ci ha voluto concedere. Estremamente soddisfatto il tecnico della Blu Team Nuoto LAGANA’ e il direttore tecnico MARRARA per i tanti podi conquistati e per aver ottenuto il titolo di campioni regionali in acque libere OPEN. Di seguito riportati i podi dei nostri ragazzi. ROCCO GALLETTA conquista il 1° posto nella categoria RA, 1° posto assoluto Maschi Agonisti e vince il premio donato dal comune di BAGNARA al primo classificato della manifestazione. ROCCO CREA sale sul 2° gradino del podio nella categoria RA seguito da CHRISTIAN VARAMO che salendo sul 3° posto chiude il podio di colore tutto BLU TEAM. Ottima prova per MICHAEL CIANO che arriva 2° nella categoria JU. 2° posto anche per il nostro capitano LUCA D’ERRIGO per la categoria CA. 1° posto categoria RA per FABIANA VIOLANTE che chiude una gara ottima. Bravissima anche SARA PENSABENE che conquista un 3° posto nella categoria JU. Stupenda gara per NOEMI PANSERA che conquista un 2°posto categoria CA e 3° posto assoluto agonisti femmine Bravissimi anche PAOLO ARCO, MARIANNA CARLO e ROSALBA VITETTA.