Stazione ferroviaria Corigliano: installato impianto videosorveglianza

È con notevole compiacimento, e non poca gratitudine nei confronti del personale di RFI – Reti Ferroviarie Italiane, che gran parte della comunità di Corigliano, località del comune di Corigliano Rossano, esprime felicitazione per l’avvenuta installazione dell’impianto di videosorveglianza realizzata presso i locali della stazione ferroviaria dello Scalo. Trattasi di un intervento di utilità sociale assai atteso dalla cittadinanza, poiché finalizzato al miglioramento delle condizioni di fruizione e sicurezza della medesima stazione ferroviaria, che ad oggi continua ad essere tra le mete predilette di vandali e incivili che ne deturpano i recenti lavori di riqualificazione.

Oggi, pertanto, l’immobile situato in Piazza Valdastri, a pochi metri da via Nazionale e in un luogo quotidianamente frequentato da numerose persone per presenza di abitazioni e attività commerciali, oltre che dall’utenza stessa del servizio di andata e ritorno treni, si presenta con una marcia in più. La comunità non può che esprimere plauso all’alacre impegno profuso dal personale RFI, che in questi mesi, con attenzione e sensibilità, ha recepito le istanze provenienti a svariati livelli e tutte mirate all’installazione di un adeguato servizio di videosorveglianza.

L’auspicio, adesso, è che le telecamere possano contribuire a restituire decoro e dignità ad una struttura, completamente rimessa a nuovo e finalmente illuminata, che è patrimonio della collettività, prezioso ausilio per distogliere balordi e malintenzionati dal commettere malefatte e tangibile supporto per l’importante opera ogni giorno svolta dalle Forze dell’Ordine.