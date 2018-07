“Gravi disagi per gli automobilisti che in questi giorni percorrono Via delle Terme a causa dei lavori di adeguamento della rete del gas. Programmare questi interventi sulla strada che porta al mare e alle terme in piena estate è da folli”. A dichiararlo è l’ex consigliere comunale Mimmo Gianturco.

“Stiamo ricevendo decine di segnalazioni da parte di cittadini -continua – che, specie nelle ore di punta serali o nel fine settimana quando ritornano dal mare, restano imbottigliati nel traffico. Eppure non si tratta di interventi urgenti e/o straordinari, ma sono programmati da diverso tempo, e che a mio avviso andavano eseguiti in un altro periodo dell’anno e non in piena estate”.

“Occorre segnalare in maniera più efficace il percorso alternativo affinché gli automobilisti trovino meno difficoltà. Per il futuro, invece, si deve lavorare per migliorare la programmazione – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – individuando tempi e modi più congeniali per evitare maggiori complicazioni alla viabilità e alla qualità della vita delle persone”.