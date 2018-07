E’ ferito in modo grave, il giovane di Taurianova, R. C., di 30 anni, che ieri sera, nei pressi del quadrivio Bombino, ha perso il controllo della sua auto, una Opel Tigra, andando a sbattere violentemente dapprima contro una Nissan che giungeva in direzione opposta, e poi contro un muretto perimetrale della carreggiata, facendo un testa coda e ribaltandosi. Per le gravi ferite riportate, è stato necessario trasferirlo d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria, dove si trova in prognosi riservata. È andata meglio invece, alle quattro persone che si trovavano a bordo della Nissan, le quali hanno riportato solo lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taurianova, coordinati dal capitano Marco Catizione, che hanno avviato le indagini del caso, per stabilire le dinamiche dell’incidente.