«NelLa risposta del sottosegretario alla Salute Maurizio Fugatti, si scopre ennesimo bluff del M5S che in campagna elettorale vogliono la fine de commissariamento e adesso al Governo propongono di mantenere il commissariamento, sostituendo Massimo Scura con altro commissario!! La soluzione per salvare il diritto alla salute in Calabria è unica, ed è porre fine alla lunga stagione del commissariamento». Lo afferma il capogruppo di Forza Italia nella commissione Sanità del Senato, Marco Siclari, a margine della seduta odierna della Camera dei Deputati.

«L’emergenza sono i continui tagli ai servizi. Un nuovo nome – prosegue Siclari – non cambierebbe la situazione. La Calabria deve uscire dal commissariamento, non continuare un copione che porta a cure da terzo mondo: liste d’attesa infinite, strutture pubbliche fatiscenti, reparti chiusi, strutture convenzionate senza risorse, personale stremato e ridotto ai minimi termini. Non serve andare avanti per capire le ragioni che mi spingono a bocciare in toto la risposta di Fugatti».

Forza Italia chiede la fine del commissarimaneto e lo farà con Siclari nella seduta di martedì in commissione Salute dove è atteso Fugatti e nella seduta deL 24 LUGLIO dove è atteso il ministro alla Salute Grillo.