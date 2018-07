Area Congressuale Reggio Calabria della Cgil “Riconquistiamo tutto”

Si è riunita in data 06/07/2018 l’area congressuale della Cgil Reggio Calabria-Locri “Riconquistiamo Tutto!”. In vista del 18° Congresso della CGIL che determinerà la nuova linea politica dell’organizzazione i compagni e le compagne che hanno partecipato ai lavori della assemblea hanno assunto ufficialmente una posizione critica e di opposizione rispetto alle scelte della CGIL di questi ultimi anni.

Gli stessi compagni-e hanno quindi aderito e sottoscritto il documento politico congressuale “Riconquistiamo Tutto!”, prima firmataria Eliana Como, come contrapposizione e alternativa al documento congressuale “Il Lavoro E’” di cui la prima firmataria è Susanna Camusso.

Si auspica infatti un reale ritorno della CGIL nei luoghi di lavoro e l’apertura di una nuova stagione di lotte sindacali per la riconquista di diritti perduti e di altri mai veramente conquistati.

L’Assemblea ha provveduto dunque a nominare e votare un Coordinamento: Natale Morena (Fiom-Cgil metalmeccanici), Manuela Sainato (Fillea-Cgil Edili), Antonio Messineo (FP-Cgil Funzione Pubblica), Mimì Cutrupi (Spi-Cgil Pensionati), Praticò Carmelo (FLC-Cgil Scuola).

Per l’Area Congressuale “Riconquistiamo Tutto!”, alla Commissione di Garanzia della Camera del Lavoro Reggio Calabria-Locri il compagno Antonio Pensabene.

Gli iscritti della Cgil, di tutte le categorie, che vogliono partecipare attivamente al prossimo congresso possono contattare il Coordinamento dell’ l’Area Congressuale “Riconquistiamo Tutto!” al seguente indirizzo mail: coord.cgilriconquistiamotutto.rc@gmail.com

Il Coordinamento Area Congressuale CGIL “Riconquistiamo Tutto!”