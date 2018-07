Si è svolta oggi, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, la cerimonia del giuramento quale Pubblico Ufficiale per 25 nuovi Capitreno di Trenitalia. Alla presenza di Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, e di Domenico Scida, Direttore Trenitalia Calabria, i ferrovieri hanno assunto formalmente il ruolo di Pubblico Ufficiale riconosciuto al personale ferroviario nello svolgimento delle proprie funzioni. Una sentenza della Corte di Cassazione ha sancito, infatti, che il personale di Ferrovie dello Stato Italiane, come il capotreno o altri addetti che provvedono al controllo dei biglietti o alla constatazione di fatti e relative verbalizzazioni nell’ambito di attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di trasporti, sono pubblici ufficiali. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, che a margine della cerimonia ha augurato buon lavoro ai nuovi Capitreno di Trenitalia.