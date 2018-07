Giovedì 12 luglio 2018 ha preso il via con la Compagnia Teatrale Pizzitana “NUOVAMENTE TEATRO POPULARIA 2018” , la manifestazione ideata e curata dall’Associazione Nuovamente di Rosarno , giunta quest’anno alla nona edizione ed alla quinta del premio miglior attore ed attrice intitolato all’indimenticabile Gianni Iannizzi. Nel corso della prima serata la Compagnia teatrale Pizzatana ha presentato l’applaudito lavoro “ Il clarinetto a pedale “ . Il direttore artistico della Rassegna Totò Occhiato , ha presentato durante la prima serata l’intero programma di sette serate, realizzate con il patrocinio del Consiglio Regionale, della Città Metropolitana di Reggio Calabria , dell’Amministrazione Comunale, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e della UILT Nazionale -Unione Italiana Libero Teatro.

La Rassegna di Teatro è da due anni Premio Nazionale Medma di Teatro Amatoriale ed ha per il secondo anno consecutivo riscosso successo con la partecipazione al Bando Nazionale di oltre 50 compagnie da tutta Italia . L’Associazione ha confermato la sua costante sensibilità verso il pubblico e la comunità, consentendo l’accessibilità del teatro a tutti , preservandone la sua valenza sociale e culturale .La creazione di un premio Medma ha le sue origini nella volontà di collegare la storia della città al teatro, da sempre vivo nella città di Rosarno , ma anche nell’orgoglio da cittadini attivi di ricordare le bellezze artistiche e storiche della città sia alla comunità locale che ai turisti.

Le compagnie selezionate provenienti dalla Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia,-ha sottolineato Occhiato- rappresentano sicuramente il meglio del teatro amatoriale nazionale. Ogni anno esse diventano ambasciatrici della storia, della cultura,dell’accoglienza e delle buone pratiche della città al di fuori dei nostri confini territoriali. Durante la serata sono state ringraziate le istituzioni patrocinanti, ribadendo l’importanza della loro vicinanza alle manifestazioni culturali al fine di instaurare un circolo virtuoso, di buone prassi che debbono essere conosciute da tutti.

L’associazione ha reso noti i nomi dei componenti della Giuria tecnica: Presidente professore Giuseppe Lacquaniti, Avvocato Maria Domenica Naso in rappresentanza del Comune di Rosarno, Professoressa Antonella Iannizzi, Dottoressa Concetta Saffioti in rappresentanza del Museo di Medma ed Architetto Domenico Scriva. Un affettuoso applauso è stato riservato dal pubblico alla comunicazione che il presidente professore Giuseppe Lacquaniti rimarrà il presidente onorario di questa edizione se pur assente per motivi di salute.

La rassegna proseguirà sabato 14 luglio con la Compagnia I Filodrammatici di Napoli con lo spettacolo teatrale “ Una mano dal Cielo ”. Domenica 15 luglio sarà la volta della Compagnia dei Teatranti “ di Bisceglie con “ I Ri…promessi Sposi“. Il successivo appuntamento è per Martedì 17 Luglio con “ Scene d’interno con follia“, a cura della Compagnia Gruppo Giano Teatro di Nova Siri Marina . Giovedì 19 sarà in scena “ Gente di Rispetto “ della Compagnia Teatrale Krimisa di Cirò Marina. La rassegna proseguirà sabato 21 luglio con “Madame Catrin ”, portato in scena dalla Compagnia E.Petrolini di Barcellona Pozzo di Gotto . La Rassegna si concluderà domenica 22 luglio con lo spettacolo finale e la serata di premiazione delle compagnie vincitrici del premio Medma Giuria Tecnica e Giuria popolare e del Premio Gianni Iannizzi migliore attore e migliore attrice. Appuntamento quindi a Rosarno per le prossime serate di Nuovamente Teatro Popularia 2018.