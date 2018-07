L’attesa è finita! Dopo il successo della prima parte che ha registrato un sold out dopo l’altro, tra cui anche il doppio appuntamento di Reggio Calabria, “Max Nek Renga, il tour” è ripartito per la sessione estiva dei live e approderà il 16 luglio alla Summer Arena di Soverato. La Esse Emme Musica di Maurizio Senese che cura la programmazione e gestisce l’area allestita al campo Marino, ha voluto infatti affidare ai tre artisti l’apertura della nuova stagione della Summer Arena: sul palco Nek Pezzali e Renga porteranno tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci e non solo; hit che sono state raccolte anche in “Max Nek Renga, il disco” (F&P Group / Warner Music), l’album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP, entrato direttamente ai vertici della classifica di vendita, che racchiude tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti presenti in scaletta e il singolo “Strada facendo”, lo storico brano di Claudio Baglioni. Durante il tour, Max, Nek e Renga sono accompagnati sul palco da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.