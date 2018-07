Prende forma la nuova serie B old wild west 2018/19. La neopromossa Basketball Lamezia

è stata inserita nel girone C, che comprende formazioni provenienti da: Marche, Abbruzzo,Puglia

e Calabria. Un vero e proprio girone di ferro, ostico e con trasferte molto lunghe.

Derby dei due mari contro la Mastria Vending Catanzaro e poi dieci trasferte che

superano abbondantemente i 1000 km. Si torna a distanza di due anni nel “fatal” Fabriano,

per far visita alla Janus. Sempre nelle marche il tour comprenderà Ancona, Civitanova,

Senigallia e Porto Sant’Elpidio. Ci si sposta in Abruzzo per altre cinque trasferte

toste e difficili. Chieti è nuovamente sul cammino dei lametini, seppur con diversa

società, completano il battaglione abbruzzese Teramo, Campli, Pescara e Giulianova.

Quattro sono le formazioni provenienti dalla Puglia. Si inizia da San Severo assoluta

protagonista della scorsa stagione per la promozione in Serie A2, così come Bisceglie

terza classificata lo scorso anno. Nardò al secondo anno in serie B e Corato neo

promossa completano il girone.