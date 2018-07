Sono stati momenti di terrore quelli vissuti dai passeggeri del volo

della Ryanair, decollato questa notte da Dublino alla volta di Zadar

in Croazia. Per un problema di pressurizzazione, l’aereo ha dovuto

effettuare un atterraggio d’emergenza a Francoforte. “Il volo,

spiega un portavoce della polizia federale tedesca, ha dovuto

effettuare uno scalo su Francoforte Hahn dopo che il capitano ha

identificato un possibile problema alla pressurizzazione

dell’aereomobile”. Secondo quanto trapelato, l’aereo che in quel

momento trasportava 189 persone si trovava in territorio tedesco, a

un’altezza di 31mila piedi (circa diecimila metri). All’improvviso

sono scese le maschere di ossigeno e l’aereo ha cominciato una

rapida discesa d’emergenza che nel giro di cinque minuti lo ha

portato alla quota di sicurezza di 10mila piedi (3000 metri). Il

capitano ha fatto scendere ancora l’aereo e puntato verso nord in

direzione di Francoforte, dove l’atterraggio è avvenuto

regolarmente. Una trentina di passeggeri, evidenzia Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, sono stati trasportati

all’ospedale locale per avere avvertito mal di testa, orecchie e

nausea”, ha riferito il portavoce della polizia. I passeggeri sono

stati sbarcati e hanno trascorso la nottata in aeroporto. Il team

della manutenzione è al lavoro per stabilirne la causa.