C’è grande attesa per lunedì 16 luglio alle ore 17,00 quando nella splendida e suggestiva “location” del Castello Svevo di Cosenza si svolgerà la dodicesima edizione “La Terra delle Idee” del premio Oscar Green 2018 promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che premia e valorizza le giovani realtà imprenditoriali del settore agricolo e agroalimentare, e il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura.(al maisuscolo perché maiuscolo è il ruolo nell’economia regionale) e sono state capaci di emergere tra le altre grazie a un modello di impresa innovativo e sostenibile. Un premio che punta i riflettori sulla capacità di utilizzare l’innovazione per dare lustro alle tradizioni e ai prodotti locali, così come il ruolo dell’imprenditore per la tutela e l’arricchimento del territorio, e degli enti che sostengono il loro lavoro. Un riconoscimento insomma, ai “Cristiano Ronaldo” dell’agricoltura calabrese capaci ormai da 12 edizioni di fare la differenza ed imporre una tendenza produttiva e affermarsi sul mercato. Le categorie in concorso sono: Impresa 3.Terra, Campagna Amica, Sostenibiità, Fare Rete, Noi per il sociale e Creatività per ciascuna delle quali verrà proclamato il vincitore regionale. All’evento parteciperà tra gli altri, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, la delegata regionale dei giovani Coldiretti Erika Lopez e i delegati provinciali, il Presidente e il Direttore Regionali rispettivamente Pietro Molinaro e Francesco Cosentini e tanti giovani. A fare da cornice all’evento, un allestimento dei prodotti delle aziende agricole vincitrici e un “apericena” di Campagna Amica.