Sono state illustrate le fasi della vendita telematica e le novità normative nell’evento formativo svoltosi nel pomeriggio di giovedì 12 luglio scorso presso l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Lamezia Terme. L’iniziativa, dal titolo “Il ruolo del presentatore dell’offerta nella vendita telematica”, è stata organizzata, appunto, dall’ODCEC di Lamezia insieme all’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. La scaletta degli interventi ha visto il contributo del Dott. Massimiliano Canzoniere (Presidente ODCEC Lamezia), della Dott.ssa Adele Foresta (Giudice delle Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Lamezia Terme), dell’Ing. Antonio Sgrò e del Dott. Domenico Rocca. Questi ultimi due hanno relazionato sugli aspetti pratici inerenti la figura del presentatore dell’offerta e sulla simulazione della presentazione della busta telematica. L’evento, che riconosceva 3 crediti formativi ai fini della formazione professionale continua sia per i commercialisti che per gli avvocati, ha avuto come obiettivo quello di formare gli iscritti agli ordini sulle ultime novità con l’obiettivo di costituire degli elenchi presso gli ordini di professionisti disponibili a fare i presentatori.