Sarà l’unica calabrese, anzi l’unica ragazza del Sud Italia, che farà parte della Squadra Nazionale Junior per la disciplina della Ginnastica Ritmica. Si tratta di Simona Villella, giovane atleta lametina, convocata con il sestetto della nazionale under 14 che si allena nel centro tecnico di Fabriano in preparazione ai mondiali e agli europei di maggio e giugno 2019 della suddetta disciplina agli ordini dell’allenatrice Julieta Cantaluppi. Simona Villella, tredici anni, appartenente alla società Marconi di Lamezia Terme, seguita dalle allenatrici Maria Luisa Davoli e Giusy Crimi, da diversi anni ha iniziato il proprio percorso nella Ginnastica Ritmica svolgendo diverse gare con la Kines di Catanzaro. La Villella, che porta avanti con passione e dedizione la propria attività nella Ginnastica Ritmica, si è particolarmente distinta al punto da essere convocata in vista dei predetti importantissimi appuntamenti dopo svariate selezioni durante le quali sono state valutate dapprima di circa 50 atlete, successivamente 25 poi 10 e, infine, le 6 atlete finali. Soprattutto nell’ultimo anno, sono stati numerosi i risultati e gli obiettivi raggiunti, sia a livello regionale che nazionale, con il coronamento finale del sogno chiamato, appunto, Squadra Nazionale Junior. Un risultato importante, insomma, per la giovane Simona che è di buon auspicio per il prosieguo della propria carriera agonistica. Tante altre sfide, infatti, la attendono ma se questo è l’inizio il futuro sarà certamente roseo.