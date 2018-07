Reggio Calabria – “Ci stringiamo attorno al dolore della

famiglia del povero anziano reggino deceduto oggi in mare al Lido Comunale

a causa di un infarto. Inconcepibile pensare che con le nuove normative sia

possibile aprire il Lido Comunale senza avere prodotti per il primo

soccorso, l’emergenza, la rianimazione, l’antinfortunistica” – esordisce

così Roberta Riso, portavoce del movimento CasaPound Italia a Reggio

Calabria.

“Nessuno sciacallaggio nel voler trovare il colpevole ma solo la richiesta

al Sindaco Falcomatà di chiudere la struttura finchè non verrà messa in

sicurezza. La zona del Lido Comunale è ormai diventata teatro di spaccio,

degrado, risse e prostituzione. Non si ceda il passo all’illegalità e alla

fretta pur di fingere di dare un servizio alla città che dopo ogni

inaugurazione rivela brutte sorprese.

“Le normative – prosegue – parlano chiaro ed è inconcepibile pensare che la

strutta in questione, di anno in anno, peggiori e mostri sempre più

situazioni critiche”.

“Vogliamo sicurezza ed efficienza, – conlude – vogliamo che la zona sia

illuminata a dovere di notte, un servizio di vigilanza all’interno del Lido

e soprattutto non vogliamo che la spiaggia in queste condizioni sia aperta

al pubblico. Ci rivolgiamo quindi al Sindaco Falcomatà chiedendo di

intervenire subito perché ciò che è accaduto oggi non capiti nuovamente”.