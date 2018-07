Taurianova (RC) – La zona mercatale è sporca, piena di erbacce che coprono i marciapiedi. E’ questo in sostanza, il senso del post pubblicato su Facebook, dal consigliere di opposizione Perri. «Volevo scrivere un lungo post in merito alla squadra politica che guida la nostra città – scrive – ed alle tante decisioni politico amministrative che spesso si scontrano con una realtà cittadina di cui l’attuale amministrazione disconosce l’esistenza. Ma, osservo che da qualche tempo si è istaurato all’interno di questo Governo locale, un impianto strategico-funzionale del sistema “vittimismo”, della mistificazione dei fatti, nonché di un’abile capacità teatrale nel trasformarsi da reo a martire. Premesso ciò, considerando la mia funzione pubblica di consigliere comunale e non di “carnefice”, come qualcuno vuole fare intendere, mi “limito” a postare delle foto scattate al mercato settimanale del giovedì, che ben evidenziano come, spesse volte, le scelte imposte da un’insolenza politica, crei disagi ed indignazione non solo da parte degli ambulanti ma anche degli utenti che si ritrovano in luoghi poco decorosi». Da qui si è scatenato un vero e proprio dibattito, dove i cittadini sono intervenuti, bollando la città, come “sporca” e “invivibile”. Al discussione virtuale ha partecipato anche il consigliere di minoranza Maria Stella Morabito, la quale ha subito evidenziato come, «nel capitolato d’appalto del bando sui rifiuti e l’igiene ambientale, sia prevista proprio la pulizia dei marciapiedi e lo spazzamento delle strade cittadine, cosa che in realtà non avviene».