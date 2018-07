Noi sottoscritti consiglieri comunali di minoranza unitamente al gruppo politico

Galatro Viva, in riferimento alla costituzione della società di gestione delle terme

comunali, ribadiamo la posizione del gruppo in seguito alle decisioni assunte dalla

maggioranza sulla vicenda terme. Intanto evidenziamo che si può intervenire solamente

su aspetti marginali della delibera di costituzione della società termale e nulla

si può modificare sull’impostazione complessiva che è già predeterminata. La

perentorietà (dieci giorni) per definire le proposte da parte dei cittadini, senza

peraltro dare adeguata pubblicità all’invito, la dice lunga sulle reali intenzioni

della maggioranza rispetto al confronto aperto e democratico che la vicenda avrebbe

meritato.

Le nostre proposte, già note, vengono ribadite nella presente lettera e saranno

comunque meglio evidenziate in consiglio comunale. Potreste intanto prendere in seria

considerazione la possibilità di modificare l’atto deliberativo al fine di garantire,

nella futura gestione delle terme, un assetto più democratico e partecipato. Vogliamo

sommessamente ricordare che ad ogni occasione abbiamo propugnato una gestione sì

pubblica, ma allargata agli enti comunali limitrofi, alla Città metropolitana e

alla regione Calabria, con maggioranza sempre al comune di Galatro. Per due ordini

di motivi: avere maggiori fondi a disposizione e far diventare le terme un patrimonio

del territorio e dell’intera regione. A tal proposito nel Consiglio Comunale del

4 Maggio 2018, in rispetto ai principi di democrazia partecipata, abbiamo chiesto

unacommissione consiliare per definire gliassetti societari.

Nessuna risposta ci è pervenuta nel merito della nostra richiesta confermando

la totale indisponibilità al confronto democratico da parte della maggioranza. La

democrazia riguarda tutti i cittadini ed in modo particolare chi è chiamato a partecipare

direttamente alla gestione della cosa pubblica. Ci dispiace evidenziare a tal proposito,

che, nei fatti, la maggioranza ha tenuto sempre una condotta per nulla propensa al

rispetto di queste regole, anzi quasi sempre, incurante della minoranza, ha deciso

autonomamente questioni importanti e vitali per la comunità.

La gestione delle terme rappresenta il problema più importante da risolvere

poiché sta per costituirsi una società che vedrà unico attore il comune di Galatro.

Anche in questo caso i cittadini e la minoranza vengono esclusi da qualunque confronto.

In più occasioni, i sottoscritti hanno messo in guardia l’amministrazione a non

avventurarsi in decisioni frettolose, inopportune e dubbie sotto il profilo della

legalità, in merito alla costituzione della fondazione, poi naufragata, perché

legalmente insostenibile, per come avevamo ampiamente previsto.

Queste motivazioni portano al convincimento che la gestione delle terme possa

trasformarsi, anche non volendo, in una gestione privata più che pubblica, interessata

più che disinteressata e a conduzione familiare. L’impostazione proposta determinerà

un capo assoluto, che in questo caso è ovviamente il sindaco, che decide, pianifica

e attua in totale autonomia.

I sottoscritti, riaffermando che i principi della democrazia e della legalità,

debbano regolare tutti i processi di pubblico interesse e che le terme rappresentano

per antonomasia un bene comune imprescindibile, uno snodo cruciale per lo sviluppo

di Galatro, dove coincidono interessi diversi ed opportunità allettanti, ritengono

doveroso preservare a tutti i costi le terme ed altri beni da decisioni che potrebbero

rivelarsi avventate, inopportune, finalizzate, che per nulla rappresentano un respiro

strategico ed una svolta economico sociale per la collettività, anzi condannerebbero

all’isolamento irreversibile il nostro comune.

Nel rispetto delle prerogative assegnate dalla legge all’opposizione saremo

contro qualunque decisione verrà presa per la futura gestione termale che non garantisca

trasparenza e conduzione aperta e democratica, riservandoci, di volta in volta, di

informare tutti i cittadini sulle iniziative intraprese e di comunicare e denunciare

agli organismi competenti le situazioni di criticità che non sono chiare e non rispettino

fino in fondo le disposizioni di legge, fugando qualsivoglia dubbio sugli aspetti

legali e procedurali che verranno adottati.

Le pregiudiziali, che in merito alla questione terme, vengono da noi sollevate,

sono molteplici ed i dubbi che si nutrono sul “modus operandi” dell’amministrazione

lasciano spazio a legittime valutazioni che ognuno ha il dovere di formulare in relazione

alla posta in gioco che risulta essere molto alta.