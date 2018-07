Ore 00.30 Catanzaro

Un incendio sterpaglie si è sviluppato questa notte in Via Paolo Orsi nelle

vicinanze di alcune villette. Le fiamme, si sono velocemente propagate in

direzione di via Marafioti dove è ubicata la sede del Comando Legione

Carabinieri Calabria.

Dieci unità vigilfuoco con quattro automezzi hanno avuto ragione sul rogo

in tempi rapidi evitando danni alle abitazioni di Via Orsi nonché il

propagarsi delle fiamme all’autoparco del Comando Legione Carabinieri

Calabria.