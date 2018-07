Il Presidente di Calabria Tricolore, l’avvocato Giovambattista Valensise, in occasione delle prossime elezioni regionali, anticipa quale possibile candidata alla carica di Presidente della Giunta Regionale, per il centrodestra, l’onorevole Wanda Ferro.

“Dopo l’abbandono, l’apatia e il fallimento, in cui Oliverio e le sinistre hanno relegato la Calabria e i calabresi – afferma Valensise – solo una donna onesta, coraggiosa e competente come Wanda Ferro può far ripartire la Calabria. L’onorevole Wanda Ferro oltre ad essere autentico punto di riferimento per tutto il centrodestra calabrese, rappresenta altresì una figura di comprovata esperienza amministrativa il cui lustro è conosciuto da tutti. Pertanto, Calabria Tricolore in tutte le sue componenti (simpatizzanti, iscritti, Sindaci e amministratori locali), individua in Wanda Ferro la figura ideale per il riscatto della Calabria”.