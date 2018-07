Ieri, ricorreva il settimo anniversario dalla dipartita della Prof.ssa Isabella Loschiavo Prete, compianta saggista e storica taurianovese, nonché amata professoressa per oltre un quarantennio. In suffragio della sua Anima Eletta è stata celebrata, proprio ieri, una Santa Messa nella Chiesa SS Apostoli Pietro e Paolo.

Una donna che ha lasciato un vuoto incolmabile a Taurianova. Amata e stimata da tutti, ha regalato pagine intere di cultura, non solo alla sua città, ma alla Calabria intera e oltre. Le sue molteplici ed instancabili ricerche, in ambito storico e letterario, le sue poesia, i suoi scritti, i suoi racconti e la devozione per l’insegnamento, le hanno permesso di sedere per sempre nell’Olimpo dei personaggi illustri della Calabria.