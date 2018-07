Disabili gravi privi di sostegno familiare, il Distretto Nord 1 Caulonia ha pubblicato il bando sul “Dopo di noi”

L’obiettivo dell’avviso pubblicato dal Distretto Nord1 – Capofila Comune di

Caulonia, è dare attuazione alla Legge 112/2016 detta “Dopo di noi”,

promuovendo la realizzazione di soluzioni abitative innovative e percorsi

di autonomia che offrano alle persone con disabilità grave la possibilità

di esercitare il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di

scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando alternative

possibili all’istituzionalizzazione.

L’avviso si inserisce in un disegno molto ampio che riguarda l’assistenza

alla persona diversamente abile e punta a sviluppare la rete di servizi

offerti in risposta alle esigenze dei disabili. L’obiettivo è tracciare

sentieri nuovi, che diano alle persone con disabilità la possibilità di

progettare la propria vita, partendo dal diritto di scegliere dove e come

vivere. Una prospettiva concreta di sostegno per evitare l’isolamento

domiciliare e favorire il più possibile l’autonomia delle persone più

fragili.

I destinatari dei contributi sono i cittadini residenti nei 19 Comuni

ricadenti nel distretto Nord 1 Caulonia Capofila.

L’avviso pubblico e i moduli di domanda sono scaricabili dal sito

Istituzionale del Comune di Caulonia

Per ogni informazione e chiarimento sulla compilazione, l’ufficio del Piano

sito in via Brigida Postorino a Caulonia Marina riceve nei seguenti giorni

e orari:

– lunedì dalle 10:00 alle 13:00

– martedì dalle 15.00 alle 17.30 o ai seguenti riferimenti:

– tramite telefono al n. 096482036

– tramite e-mail al seguente indirizzo:ufficiopianocaulonia@libero.it