REGGIO CALABRIA – Il capogruppo PSI al Comune di Reggio

Calabria, avv. Antonio Ruvolo, insieme ad alcuni cittadini volontari di

un’Associazione antispecista, ReggioVeg, si sono impegnati per presentare

una proposta di modifica all’attuale Regolamento Comunale relativo agli

Spettacoli Viaggianti.

Alla fine del 2016, erano state già consegnate – con l’ausilio del

Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino – più di 650 firme

propedeutiche ad eventuali modifiche dei regolamenti vigenti: la città di

Reggio Calabria aveva chiaramente espresso il suo fermo ‘No’ ai circhi che

utilizzano animali per i propri spettacoli.

Rispetto alla prima proposta portata presso la Commissione di competenza,

sono state apportate diverse modifiche che mirano a fornire al Comune uno

strumento utile per far sì che gli animali vengano quanto più possibile

rispettati sul proprio territorio. L’attuale Amministrazione si è

dimostrata realmente sensibile alle tematiche relative agli animali (ne è

un esempio l’istituzione del Regolamento Tutela per i Diritti degli Animali

e dell’Ambiente e prevenzione del randagismo, presentato dal Consigliere

Quartuccio lo scorso anno).

I proponenti dichiarano di accogliere con favore tutte le performance

realizzate dagli artisti circensi che ogni giorno si impegnano duramente

per offrire uno spettacolo piacevole e di intrattenimento culturale,

scegliendo di dedicare la propria vita al circo; lo stesso non si può

asserire degli animali che sono costretti a vivere in condizioni

sicuramente non compatibili con il proprio patrimonio genetico (lo stesso

dei propri simili che vivono in libertà). La detenzione e l’addestramento

coincidono giocoforza con violenze fisiche e psicologiche e privazioni del

cibo e libertà di movimento.

Sotto l’aspetto squisitamente educativo, i cittadini sottoscrittori sono

concordi nel sostenere che non vi sia nulla di formativo per i bambini che

assistono ai succitati spettacoli. Ciò è confermato da un numero

consistente di psicologi che, alla luce di diversi studi effettuati, hanno

categoricamente accerto la dannosità in termini pedagogici di uno show

basato sul comando e lo sfruttamento di animali inermi: i bambini imparano

già in tenerissima età a compiacersi di situazioni che dovrebbero invece

generare un profondo senso di ingiustizia e indignazione.

La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a

Bruxelles il 27/01/1978 su iniziativa UNESCO, recita all’art. 4: “ogni

animale cha appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere

libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il

diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi

è contraria a questo diritto”, e all’art. 10: “nessun animale deve essere

usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli

spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità

dell’animale”.