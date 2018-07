«I dati Ocse sull’occupazione italiana, ancora ferma al 58,2%, ci dicono come, se

non si investe in infrastrutture e grandi opere e non si sviluppa il Sud, l’occupazione

continuerà a diminuire anche nei prossimi anni». Lo afferma il senatore di Forza

Italia, Marco Siclari, rilanciando quella che ritiene essere l’unica soluzione possibile:

«Infrastrutture, alta velocità, ponte sullo Stretto, sviluppo di porti ed aeroporti.

Sono queste le sole direttrici che creeranno sviluppo ed occupazione nel Meridione

e nel resto d’Italia. Se questi progetti, già esistenti, non verranno finanziati

con specifici provvedimenti adottati dal Governo – rimarca Siclari – vorrà dire che

l’unico obiettivo di questo esecutivo sarà creare disoccupazione nel Mezzogiorno

e nelle Isole».

Quanto alla notizia diffusa oggi sulla stampa, dell’imprenditore calabrese Antonio

Tripodi che ha deciso di lasciare la sua terra per trasferirsi al Nord, Siclari è

netto: «Lo sviluppo del Sud deve avvenire, contemporaneamente, in tutte le sue regioni,

per questo Forza Italia ha messo al centro della propria attività politica proprio

il Rilancio del Sud e delle Isole attraverso il lavoro che stanno svolgendo tutti

parlamentari e senatori del Sud tutti incoraggiati dal piano per il Sud proposto

il presidente Tajani con la costituzione di un Fondo destinato al Sud». «La burocrazia

in Italia è soffocante, ed diventa esasperante – prosegue Siclari – in tutte le città

dove amministrano politici incapaci di comprendere le potenzialità degli stessi territori».

Siclari conclude manifestando solidarietà a Tripodi, con la precisa volontà di volerlo

incontrare «perché non deve essere l’ennesimo che va via, ma un uomo da ascoltare

e sostenere affinché possa restare in Calabria».