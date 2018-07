Sono in fase di ultimazione i lavori relativi a un importante ed essenziale progetto che riguarda un canale derivatore che convoglierà parte delle acque che defluiscono nella strada comunale Fida, provenienti da aree urbanizzate e non, poste tra il territorio di Taurianova e quello di Cittanova, in modo da recapitarle nel Torrente Razzà, evitando i continui fenomeni di allagamento dell’area urbana di Taurianova prossima alle località Cappuccini e Zaccheria. L’importo del finanziamento per i lavori di attuazione del programma di interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo è pari a 900mila euro.