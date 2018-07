La nota pubblicata sulla pagina Facebook “Taurianova Cambia con Fabio Scionti sindaco”

È ormai noto a tutti come alcuni esponenti dell’opposizione utilizzino frequentemente i media e i social per veicolare attacchi di ogni tipo nei confronti dell’Amministrazione comunale. Spesso si tratta di polemiche senza alcun fondamento, o di polemiche pretestuose mosse da ragioni di poco conto come la presenza di qualche ciuffo d’erba repentinamente ricresciuto sul ciglio di un marciapiede. Polemiche che l’opposizione alimenta con l’obiettivo di mettere in ombra il grande lavoro invece in atto per far sì che Taurianova possa essere – sia pure con la necessità di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e la tempestività degli interventi – uno fra i paesi più puliti della Città Metropolitana e certamente quello che più di ogni altro, in questo campo, raccoglie oggi i frutti di una accurata e puntuale programmazione da parte dell’attuale Amministrazione guidata dal sindaco Fabio Scionti.

Purtroppo, tali polemiche trovano spazio sulle pagine dei quotidiani e questo ci rammarica perché Taurianova non può essere definita ed etichettata oggi come una “città sporca e invivibile”. È sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono osservare, con onestà intellettuale, il grande sforzo che l’Amministrazione sta facendo – memore dei disagi patiti fino a pochi anni fa dai cittadini, quando le strade erano invase da tonnellate di spazzatura ed erbe infestanti che nessuno tagliava. I cittadini proprio in questi giorni ha visto intere aree ripulite dalle erbe grazie alla ditta incaricata, e sotto le direttive della Giunta e degli Uffici Comunali. Lo sfalcio ha evidenziato in alcuni punti, anche la presenza di rifiuti che – grazie alla evidente scarsa sensibilità verso il bene comune di pochi sconsiderati – le erbe nascondevano, a fronte di un paese che in massima parte è stato ripulito nel contesto di una azione mirata non ad interventi spot o disordinatamente pianificati ma a mantenere nel tempo la città pulita.

Il grave disagio causato dal ciuffo d’erba appare solo l’ennesima subdola polemica di due voci che ormai hanno perso totalmente credito e anche, purtroppo per loro, quei “like” sui social così preziosi per la loro unica ragione esistenziale: la denigrazione politica. La città, grazie al lavoro della coalizione “Taurianova Cambia”, ha cominciato a raccogliere i frutti della programmazione. Un esempio, fra i tanti, della buona politica che lavora per il bene comune e ottiene risultati, riguarda il tanto “strumentalizzato” Viale Ricci: a breve i 110 punti luce saranno dotati di moderne lampade a led che consentiranno un’ottima illuminazione del suolo, condizione necessaria per procedere al completamento delle isole salvapedoni e delle canalizzazioni che ridurranno la velocità degli incoscienti che corrono senza alcuna prudenza.

Ai detrattori vari in servizio permanente effettivo, pertanto, l’invito a fare una gita fuori porta per comprendere che non sempre l’erba dei vicini è più verde, le vie più pulite e sicure e le strade meglio illuminate. AMARE TAURIANOVA SIGNIFICA DIFENDERLA E PROPORRE SOLUZIONI, NON DENIGRARE UNA CITTÀ CHE NEGLI ANNI HA PAGATO PREZZI PESANTISSIMI A CAUSA DI QUESTA DEVASTANTE CULTURA DELLA DISGREGAZIONE.