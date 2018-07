Il Prime Day è quella giornata promozionale organizzata da Amazon a

luglio tutti gli anni dal 2015, quando l’azienda volle festeggiare i

suoi 20 anni. Quest’anno il Prime Day sarà segnato da uno sciopero

indetto dai dipendenti di Amazon che si stanno mobilitando in Europa

per migliorare le condizioni di lavoro..Un sindacato tedesco ha

annunciato, lunedì 16 luglio, azioni europee di blocco su Amazon, in

occasione del “Prime Day”, un’operazione di super-promozione, per

protestare contro le difficoltà del loro lavoro. “Fino a mezzanotte,

i prezzi scenderanno e aumenteranno i profitti, i dipendenti di Amazon

lasceranno il lavoro e chiederanno un contratto collettivo per

proteggere la loro salute”, ha detto in un comunicato il principale

sindacato nel settore dei servizi, senza specificare il numero di

impiegati mobilitati. Gli affiliati del sindacato protestano contro le

condizioni di lavoro all’interno degli stabilimenti e per gli orari

di lavoro: “È un lavoro usurante – spiegano i lavoratori–

camminiamo chilometri ogni giorno e facciamo per otto ore gli stessi

gesti in una posizione eretta prolungata” per censire centinaia di

migliaia di pacchetti ordinati online. Sono previste anche

interruzioni del lavoro e campagne di sensibilizzazione in Spagna e

Polonia. I dipendenti del più grande centro logistico di Amazon in

Spagna hanno iniziato lunedì un nuovo sciopero di tre giorni per

rivendicare uno stipendio più alto di quello che il gigante

statunitense propone. Secondo Ana Berceruelo, rappresentante della

CCOO, che sostiene di essere la prima unione all’interno dell’azienda

a livello nazionale, 1.200 dipendenti hanno partecipato al movimento,

“circa l’80%” del personale del centro di San Fernando de Henares,

vicino a Madrid. Il sindacato CCOO in uncomunicato ha riferito che

“Gli incontri organizzati la settimana scorsa non sono stati fruttuosi

e per questo è stato proclamato lo sciopero previsto per il 16, 17 e

18 luglio”. “Le proposte della società non soddisfano nessuna delle

richieste dei sindacati, prevedendo ad esempio un aumento delle

retribuzioni dell’1,1% che non consente di recuperare l’inflazione che

ammonta al 2,3%” , fanno sapere le commissioni dei lavoratori. In una

dichiarazione inviata ad AFP, Amazon ha dichiarato che “il compenso

totale dei lavoratori a San Fernando de Henares è nella fascia più

alta del settore logistico” . Il gruppo prevede un aumento del 2,5%

del salario annuo lordo dei nuovi dipendenti e del 5,6% per quelli con

più di quattro anni di anzianità. I dipendenti del centro di San

Fernando de Henares avevano già scioperato a marzo per le stesse

ragioni, per la prima volta dall’apertura del sito nel 2012. Il Prime

Day, la maratona dello shopping a prezzo scontato di Amazon, evidenzia

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” durerà 36 ore dalle 12 del

16 luglio fino a mezzanotte del 17 luglio. I clienti Prime potranno

acquistare un milione di prodotti con prezzi ribassati fino al 40%,. I

dipendenti di Amazon avevano già lanciato una mossa simile a novembre

in occasione del “Black Friday” .