Attraverso la cristallografia a raggi x e la specificità

dell’inibitore della chinasi, i ricercatori della University of

California di San Diego School of Medicine, in collaborazione con

ricercatori dell’Università di Pechino e Zhejiang, rivelano che la

curcumina, un composto chimico naturale presente nella spezia, si lega

a l’enzima chinasi chinasi 2 regolata dalla tirosina a doppia

specificità (DYRK2) a livello atomico. Questa interazione biochimica

precedentemente non segnalata della curcumina porta all’inibizione di

DYRK2 che ostacola la proliferazione cellulare e riduce il carico del

cancro. Ma prima di rivolgersi a integratori di curcumina o di

curcuma, Sourav Banerjee, PhD, studioso postdottorato della Scuola di

Medicina dell’Università di San Diego, avverte che la sola curcumina

potrebbe non essere la risposta. “In generale, la curcumina viene

espulsa dal corpo abbastanza velocemente”, ha detto Banerjee. “Perché

la curcumina sia un farmaco efficace, ha bisogno di essere modificata

per entrare nel flusso sanguigno e rimanere nel corpo abbastanza a

lungo per colpire il cancro. A causa di vari inconvenienti chimici, la

curcumina da sola potrebbe non essere sufficiente per invertire

completamente il cancro in pazienti umani. “Scrivendo nel numero del 9

luglio del Proceedings of the National Academy of Sciences, Banerjee e

colleghi riportano che la curcumina si lega e inibisce DYRK2 portando

all’impedimento del proteasoma – il meccanismo delle proteine

​​cellulari che distrugge le proteine ​​non necessarie o

danneggiate nelle cellule – che a sua volta riduce il cancro nei topi.

“Sebbene la curcumina sia stata studiata per più di 250 anni e le sue

proprietà anti-cancro siano state precedentemente riportate, nessun

altro gruppo ha riportato una struttura co-cristallina della curcumina

legata a un target di chinasi di proteine ​​fino ad ora”, ha detto

Banerjee, primo autore su lo studio. “Grazie al loro lavoro sulla

cristallografia, i nostri collaboratori dell’Università di Pechino,

Chenggong Ji e Junyu Xiao, ci hanno aiutato a visualizzare

l’interazione tra curcumina e DYRK2″.”L’enzima chinasi IKK e GSK3

erano considerati i principali bersagli di curcumina che portano

all’effetto anti-cancro, ma la struttura co-cristallina della

curcumina con DYRK2 insieme a un profilo di inibitore della chinasi di

140 pannelli rivela che la curcumina si lega fortemente al principio

attivo sito di DYRK2, inibendolo ad un livello che è 500 volte più

potente di IKK o GSK3. ” Lavorando al fianco di Jack E. Dixon, PhD,

Illustri professore di Farmacologia, Medicina cellulare e molecolare,

Chimica e Biochimica all’Università di San Diego, Banerjee e team

sono alla ricerca di regolatori di proteasomi per inibire la

formazione di tumori da tumori dipendenti da proteasoma come il triplo

negativo cancro al seno (TNBC) e la neoplasia delle cellule del plasma

chiamata mieloma multiplo. Utilizzando biochimici, modelli di cancro

del topo e modelli cellulari, il team ha scoperto che la curcumina è

un inibitore selettivo di DYRK2 e che questo nuovo bersaglio

molecolare ha un potenziale antitumorale promettente non solo per i

tumori resistenti alla chemiosensibilità ma anche agli inibitori del

proteasoma.”I nostri risultati rivelano un ruolo inaspettato della

curcumina nell’inibizione del proteasoma DYRK2 e forniscono una

dimostrazione del fatto che la manipolazione farmacologica dei

regolatori del proteasoma può offrire nuove opportunità per il

trattamento del carcinoma mammario triplo negativo difficile da

trattare e del mieloma multiplo”, ha detto Dixon, che è stato

coautore dell’autore con Xing Guo della Zhejiang University, PhD,

sulla carta. “Il nostro obiettivo principale è quello di sviluppare

un composto chimico che possa colpire DYRK2 in pazienti con questi

tumori”.L’esaurimento di DYRK2 altera l’attività del proteasoma e

mostra una più lenta velocità di proliferazione del cancro e riduce

significativamente il carico tumorale nei modelli murini. In

combinazione con il farmaco per mieloma multiplo approvato dalla FDA,

il carfilzomib, la curcumina ha indotto una morte cellulare molto più

alta, mentre le cellule normali non cancerose sono state meno colpite.

Questo suggerisce che bersagliare i regolatori del proteasoma (come

DYRK2) in combinazione con gli inibitori del proteasoma potrebbe

essere un approccio promettente alla terapia antitumorale con meno

effetti collaterali, ma è necessario un ulteriore lavoro, ha detto

Banerjee.Ancora una volta, Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/],

segnala i benefici ed usi di una pianta, utilizzata come medicina,

spezia e colorante da oltre 5.000 anni in India denominata

“Curcuma“ o nota anche come “Zafferano d‘India“, perché i

suoi rizomi, che sono la parte della pianta che contiene i principi

attivi, vengono bolliti per diverse ore, poi essiccati in appositi

forni, ed infine pestati fino ad ottenere una polvere di color

giallo-arancione che viene comunemente utilizzata come spezia nella

cucina del Sud Asia. La polvere di curcuma è l’ingrediente che dà il

colore caratteristico al _curry_; il sapore è molto volatile mentre,

al contrario, il colore si mantiene inalterato nel tempo. Per questo

motivo è una sostanza che viene largamente impiegata nel ramo

alimentare come colorante alimentare (la sigla internazionale è: E

100), come sostanza colorante per lana e seta e come indicatore

acido-base visto che in ambiente basico il colore si trasforma in

rosso. Tale spezia, contiene centinaia di componenti tra cui potassio,

vitamina C, amido pari al 26 %, oltre ad oli eterici ed oli amari che

sono in grado rispettivamente di stimolare l’appetito e la formazione

di enzimi digestivi, ma quello che ha più destato l’attenzione

degli studiosi è la “curcumina” ed in particolare la sua

particolare natura antitumorale ed antiossidante, disintossicante ed

antiinfiammatoria. Inoltre una recente indagine scientifica, ha

fornito nuove speranze per la cura dell’Alzheimer: un composto

presente nella curcuma, la spezia che conferisce al curry il suo

tipico colore giallo, stimola la proliferazione e il differenziamento

delle cellule staminali neurali presenti nel cervello adulto. Lo

studio è stato pubblicato su British Journal of Nutrition.