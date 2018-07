In un mondo sempre più invaso dalla plastica c’è l’urgenza di acquisire nuove tecniche per la sua rigenerazione al fine di salvaguardare l’ambiente e costruire un sistema ecosostenibile da consegnare alle nuove generazioni. E’ questo l’obiettivo principale del Progetto pilota “Luci da dentro“ rivolto ai detenuti in un percorso che li vedrà tornare sui “banchi di scuola” per acquisire le procedure di riutilizzo della plastica per la realizzazione di prodotti in materiale riciclato.

Il progetto, sviluppato in collaborazione tra la Casa Circondariale di Reggio Calabria, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Lega dei Diritti Umani (LIDU) vuole, infatti, fornire ai detenuti gli strumenti teorici e pratici per attivare un percorso virtuoso che determini il vantaggio di ridurre notevolmente i consumi di importanti risorse naturali, promuovendo, allo stesso tempo, la sensibilizzazione rispetto alla tutela ed alla valorizzazione del territorio. Non secondaria è la finalità di arginare il problema dei rifiuti incoraggiando atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti della natura, nonché di offrire ai destinatari un’opportunità reale di rieducazione e reinserimento nella società civile attraverso la commercializzazione dei prodotti realizzati.

Partners del progetto sono la Camera di Commercio di Reggio Calabria rappresentata dal Presidente Dott. Tramontana, il Coordinamento di Reggio Calabria di “Libera contro le mafie” rappresentata dall’Avv. Giuseppe Marino ed il Presidente del Centro Comunitario Agape con il Dott. Mario Nasone.

Il progetto è coordinato dal Direttore dell’Area Socio-educativa Dott. Emilio Campolo e dalla dott.ssa Caterina Pellicanò, affiancati dall’ Avv. Paola Carbone, che da anni collabora attivamente con l’Ufficio della Consigliera di Parità.

Il progetto è stato realizzato con il supporto delle volontarie, dott.ssa Alessandra Trunfio, assistente sociale e la sociologa dott.ssa Nunzia Saladino. La Lega dei Diritti Umani ha affiancato al progetto l’avv. Maria Antonia Belgio e l’avv. Teresa Ciccone. Le opere realizzate saranno esposte nel corso della presentazione del progetto presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, giovedì 19 luglio alle ore 11.00.

La Consigliera di Parità

Dott.ssa Daniela De Blasio