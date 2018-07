È convocata per oggi, 17 luglio, alle ore 12.00 nella Sala “Spinelli” del Presidio Ospedaliero “Riuniti”, la conferenza stampa di presentazione dell’indizione della gara per la progettazione del nuovo Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Interverranno:

• Dott. Francesco Antonio Benedetto – Direttore Generale del G.O.M.;

• Ing. Pasquale Gidaro – Dirigente del Settore 7 Opere pubbliche a titolarità regionale ed Edilizia Sanitaria Regione Calabria;

• Dott. Carlo Gasperini – Direttore Centrale Patrimonio INAIL;

• Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco della Città di Reggio Calabria;

• On. Arch. Nicola Irto – Presidente del Consiglio Regionale;

• On. Dott. Gerardo Mario Oliverio – Presidente della Giunta Regionale.