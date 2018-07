Anche in Calabria i lavoratori della Techno Sky, società del gruppo Enav, operanti negli aeroporti della Regione sciopereranno il 20 Luglio prossimo. Da tempo, la FIOM con i lavoratori, stiamo chiedendo la reinternalizzazione dell’azienda per eliminare, sprechi, doppioni, e aver riconosciuti pari diritti a partire da quelli sulla sicurezza, per i lavoratori e per i cittadini.

Da anni è grazie alla abnegazione ed all’impegno dei lavoratori che vengono sopperite carenze di organico ed organizzative. Le carenze aziendali e le scelte sbagliate non sono più tollerabili in una azienda a capitale pubblico che può e deve essere gestita in altro modo. Serve un immediato piano di assunzioni che metta fine alla drammatica carenza di organico negli aeroporti, anche quelli calabresi, investimenti infrastrutturali negli apparati e nei sistemi di gestione. Tanti motivi, come si vede, che hanno reso necessario proclamare lo sciopero per il 20 Luglio. La Fiom – CGIL ad ogni livello sollecita il Governo a farsi carico della vertenza e chiederà allo steso un incontro al fine di discutere di tutte le problematiche aziendali per una risoluzione definitiva e positiva della vertenza.

Rsu Techno Sky Calabria Segretario regionale

Carlo Panetta Massimo Covello