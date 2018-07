Si completa anche la batteria dei centrali. Dopo Bizzotto e Usai, arriva alla corte di coach Vincenzo Nacci il classe 1997 Samuele Aprile. Samuele, cresciuto pallavolisticamente tra Taurianova (settore giovanile e prima divisione) e Mymamy Reggio (serie C e under 18) ha disputato le ultime tre stagioni in forza alla Jolly Cinquefrondi in serie B.

Il centrale di Polistena è stato uno dei principali protagonisti, nella scorsa stagione, della straordinaria cavalcata della squadra di coach Polimeni, capace di conquistare il secondo posto nel girone H di Serie B, proprio alle spalle della Conad, e ottenere quindi uno storico accesso ai play-off.

“Sin da inizio campionato lo scorso anno – ammette – ho sempre ammirato la società della Conad Lamezia e il suo allenatore. Avendo affrontato la squadra da avversario ne ho potuto testare qualità e professionalità e quando qualche settimana fa si è presentata la possibilità di approdare a Lamezia non c’ho pensato due volte”

Sulla decisione avrà pesato anche l’amicizia con il libero giallorosso Zito, suo compagno a Cinquefrondi per due stagioni.

“Un po’ sicuramente ha influito. Siamo molto amici e volevo fortemente tornare a giocare con lui. Oltre alle doti tecniche che a Lamezia avete conosciuto bene e non sta a me stare a descrivere, è anche una gran persona e sono quindi contentissimo di ritrovarlo come compagno di squadra dopo i due anni bellissimi trascorsi a Cinquefrondi. Grazie all’amicizia con Peppe (Zito ndr) ho avuto modo di conoscere anche gli altri ragazzi, alcuni dei quali saranno quest’anno miei compagni. Ci siamo sentiti in questi giorni e tutti non vediamo l’ora di cominciare”

Quali sono allora le aspettative per la prossima stagione? La prima in serie A2 anche per Samuele? “Non sarà facile per nessuno e non sarà facile per me che sono alla prima esperienza in serie A, ma sono carichissimo e aspetto con ansia di cominciare la preparazione. Spero di poter dare il mio contributo, di riuscire a crescere e mostrarmi all’altezza della categoria. Non faccio previsioni ma so che daremo tutti il massimo e io per primo lo farò a livello personale. I risultati poi verranno da sé con il duro lavoro settimanale in palestra.” La società si trova da oggi,e fino a giovedì, a Bologna per il suo primo Volley mercato e dove giovedì parteciperà alla presentazione ufficiale dei calendari della prossima Seria A Credem Banca.