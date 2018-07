Dopo le verdure surgelate e il prosciutto cotto il fegato. Un nuovo

richiamo dal commercio per rischio di contaminazione da Listeria è

stato infatti pubblicato sul sito del ministero della Salute: si

tratta questa volta di di cinque lotti di salsa di fegato a marchio

C.I.R. Sas per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto

interessato è distribuito in vaschette take away e in confezioni da

1,2 kg, con le date di scadenza minima del 14/07/2018, 15/07/2018,

16/07/2018, 17/07/2018 e 10/08/2018. La salsa di fegato è stata

prodotta dall’azienda C.I.R. Sas di Mecarelli C & C. nello

stabilimento di strada di Sabbione, 33 a Terni. Ancora una volta,

evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, il Ministero della salute

pubblica un avviso di richiamo quando la maggior parte dei prodotti

sono già scaduti. A scopo precauzionale, si raccomanda di non

consumare i prodotti con le caratteristiche e le date di scadenza

segnalate.