Si terrà domani sera, con inizio alle ore 21.30, l’atteso concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato. Secondo appuntamento della programmazione a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce anche l’area, il concerto di Gianni Morandi è uno dei momenti più attesi della Summer Arena 2018. Non sarà infatti un semplice concerto, bensì uno splendido viaggio nel tempo che partirà dal passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi che da più di sessant’anni fanno da colonna sonora a generazioni di italiani, fino ad arrivare al presente con i brani di “d’amore d’autore”, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso novembre.

Quelli del Gianni Morandi tour 2018 “d’amore d’autore” sono degli spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di live. Lo show è un viaggio, come si diceva, a “100 all’ora” tra i successi che fanno parte della storia della canzone italiana e le hit di “d’amore d’autore”, un progetto unico, che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiani quali Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene “Onda su onda”, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.

Ad accompagnarlo anche sul palco di Soverato ci saranno alcuni giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D’Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.