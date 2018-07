“La responsabilità professionale sanitaria”. E’ questo il tema del convegno – dibattito promosso dall’A.S.P. di Reggio Calabria e che si terrà in data 20 Luglio 2018 alle ore 17:00 presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria. A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli – Bianco, rimane infatti di grande attualità ed interesse la tematica della colpa medica e dei profili della connessa responsabilità per come modificati dal testo di legge. Gli effetti della riforma, tuttavia, continuano ad essere spesso sottovalutati dagli esercenti la professione sanitaria ed è per queste ragioni che l’Azienda Provinciale Sanitaria, ha inteso farsi carico dell’iniziativa, con l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile i soggetti cui la legge si rivolge. Il convegno sarà moderato dal Dr Domenico Calabrò – Direttore del Dipartimento Ospedaliero dell’ASP di RC, nonché dal Dr Marco Tescione – Dirigente dell’U.O.C. di anestesia e rianimazione del Grande Ospedale BMM di RC. Dopo i saluti dell’On. Nicola Irto – Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e dell’Avv. Alberto Panuccio – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, interverranno quali relatori, l’Avv. Emanuele Genovese – componente della camera penale di Reggio Calabria, la dott.ssa Alessandra Grillo – Major Claims Manager della compagnia assicurativa AmTrust Europ l.t.d., l’Avv. Giuseppe Latella – Dirigente avvocato dell’ASP di RC, la dott.ssa Angela Minniti – Dirigente Amministrativo dell’ASP di RC, il dott. Rocco Pistininzi – medico legale dell’ASP di RC e l’avv. Walter Rossi – Direttore tecnico legale e public Sector dell’AON SPA. La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi in favore degli avvocati.