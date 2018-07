Riceviamo e pubblichiamo

Non intendo polemizzare né oscurare “verità”, dimostrabili con documenti e non con parole in risposta alla nota apparsa su Approdonews, del 16 luglio 2018, a firma di Simona Monteleone. Essendo iscritto a Fratelli d’Italia dal 2013 ad oggi, reputo di poter attuare da uomo di partito, e non di “pennacchio”, le mie considerazioni attinenti la politica non condivisa di Fratelli d’Italia. Rammentando, infine, il documento di nomina a presidente del circolo di Taurianova, conferitomi dalla stessa Monteleone, che dice di disconoscermi, e ratificato al coordinamento provinciale di Reggio Calabria, le consiglio di fare politica in maniera corretta con se stessa, come si evince dagli articoli apparsi su Approdonews in data 3 dicembre 2017 e Veritasnews del 22 novembre 2017.